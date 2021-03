Enne lammutust avanes ühiselamus ajakapsel

Lõuna-Aafrikast talvepuhkuselt naasev toonekurepaar on praegu Egiptimaal ega aima Suessi kanalist üle lennates, et nende kodumaja Järva-Jaanis on muutunud rusuhunnikuks ja veetakse ümberkaudsetele teedele täiteks veel enne, kui nemad valju nokaplaginaga kodukanti saabumisest kuulutavad.