Paide ilutegija kutsub naistepäeva puhul heateole

Triin Paabo ütles, et selline kampaania toimub juba kolmandat aastat, kuid ega sellest eriti palju ole kuuldud. "Minu meelest on eesmärk aga üllas aidata neid, kes abi tõeliselt vajavad, et nad tunneks ennast teiste naistega võrdselt hästi," lausus ta.

Kampaania käigus kogutakse kuni 11. märtsini annetusi, et toetada naisi ja neide menstruatsiooniks vajalike tarvetega ning tagada neile ka normaalsed suuhügieeni võimalused.

Paabo ütles, et aidata soovijad võivad tooteid ise poest osta või siis annetada raha, et abistajad need ise ostaks. "Soetatud tooted võib tuua minu kätte, kuni järgmise nädala neljapäevani. Aga enne oleks hea ikka ette helistada numbril 5560 0952 või kirjutada mulle näoraamatu sõnumitesse," märkis ta.

Paabo selgitas, et kogutud asjad jõuavad toidupanga, Pärnu naiste tugikeskuse, Tartu naiste tugi- ja teabekeskuse, rahalistes raskustes peresid toetava TEEL MTÜ ja Eesti pagulasabi kaudu abivajajateni üle Eesti. "Nende seas on kindlasti ka Järvamaa naisi ja noori, kes saavad abist mingil moel osa," sõnas ta.

Kampaania korraldajate sõnu vahendades selgitas Paabo, et Eesti naised on paljude teiste riikide naistega ebavõrdses seisus.

Kui Šotimaal jagatakse tasuta menstruatsiooniks vajalikke hügieenitooted kõigile ja hiljuti teatas Uus-Meremaa, et hakkab koolides tegema sama, siis Eestis tõsteti tampoonide ja hügieenisidemete 9-protsendiline käibemaksumäär juba kümme aastat tagasi 20 protsendini. "Poliitikud pole vahepeal pidanud vajalikuks vähendatud maksumäära taas kehtestada," märkis ta.

Samal ajal elas statistikaameti andmetel 2019. aastal absoluutses vaesuses üle 2 protsendi ja suhtelises vaesuses viiendik Eesti elanikkonnast. Paljudel inimestel on raskusi nii toidu kui ka igapäevaste hügieenitarvete tagamisega. Igapäevaste hügieenitarvete alla kuuluvad menstruatsiooni ajal kasutatavad tooted. See on pidev kulu, millest naised loobuda ei saa. Paljudel naistel ja tüdrukutel puudub aga raha hügieenitarvete ostmiseks, mistõttu võivad nad igal kuul jääda eemale ühiskonnaelust – koolist, töölt, huviringidest.