Kaupluse omanik Inge Rosenberg selgitas, et kaupluse sulgemiseks on kolm põhjust. Üks neist on aasta aega kestnud viiruselaine, mis on inimesed kodudesse aheldanud ja naised ei osta seetõttu nii palju ehteid.

Peamine põhjus on tema sõnul aga see, et nad asuvad Paide keskväljaku ääres ja sinna kliendid ei satu. „Ütlen otse välja, et Paide kesklinn on üks õnnetusehunnik,“ sõnas ta.