Eesti naine on hea tervisega, kõrgelt haritud ja töökas

Naistest* 34,82% on abielus, 31,67% vallalised, 17,29% lahutatud, 13,27% lesed ning 2,95% naiste kohta on nende pereseis teadmata.

Naistest* 64 762 on rakenduskõrghariduse või bakalaureusekraadiga, 117 606 on omandanud magistri- ja 4 498 doktorikraadi. Keskmiselt on kõrgharidusega pooled 25–64-aastastest naistest. Kõige rohkem elab kõrgharitud naisi Harju ja Tartu maakonnas, kus vastav haridustase on ette näidata enam kui pooltel naistest. Teistes maakondades jääb kõrgharidusega naiste osatähtsus 40% juurde või veidi alla selle. Elukestvas õppes osales eelmisel aastal ligi veerand tööealistest naistest.