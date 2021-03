„Siin on turvaline" märgisega teavitatakse külastajat, et märki omav turismiteenuse pakkuja on liitunud hea tahte kokkuleppega ja pakub piirkonna külastajale turvalist turismielamust.

Märgisel on kirjas „Järvamaa soovitab – Siin on turvaline" ja selle annab liitunutele Järvamaa Arenduskeskus. Soovija lisab märgise oma digikanalitesse nähtavale kui ka saavad selle kleebisena kasutamiseks kohapeal. Veebruari lõpuks on Järvamaalt kinnitanud turvalisust ja liitunud 24 ettevõtjat. Märgist kasutavad muuseumitest piimandusmuuseum, ringhäälingumuuseum, jalgrattamuuseum, Järva-Jaani vanatehnika muuseumite keskus, ajakeskus Wittenstein, Käru muuseum, majutustest Metsajõe puhkemaja, Tõrvaaugu metsamajad, Eistvere mõisa ait, Türi ujula hostel, Vana-Veski puhkekeskus, Hellad Kolumatsid, Tõru külalistemaja, Hindreku talu, Lehtmetsa-Risti puhkemaja, Jäägi talu, turismiteenuse pakkujad Kirisimari Amblast, Emmeliine toidutuba, alpakafarm Wile Poaka külast, Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus, Türi seikluspark, Jaani tare, Hobukooli park ja Kilplaste küla Müüsleri külast.

„Siin on turvaline" märgisega liitunud ettevõtted kinnitavad, et ettevõte suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagavad, et kliendil pole põhjust karta. Siin hoitakse omavahel distantsi, on tagatud desinfitseerimine ja kätepesu võimalus, ruume õhutatakse, töötajad haigena tööl ei viibi jne.