Päästja Rando Suve usub, et kui Roosna-Allikul kergliiklustee ääres olnud kahte meest poleks õigel ajal märgatud, siis nad oleks hommikuks surnuks külmunud. FOTO: Kaspar Pokk

Päästja Rando Suve ütles, et sõitis koos elukaaslase Kadi Oeselgiga laupäeva õhtul Järva-Jaanist Türile. Kui nad olid jõudnud Roosna-Allikule ja pööranud Pärnu–Rakvere maanteele, märkas naine silmanurgast, et kergliiklustee ääres puu all võib kössitada inimene.