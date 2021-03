Järva-Jaani kaupluse juhataja Eda Paju sõnul oli nädalavahetusel poes küll rohkem liikumist, ent pigem pani ta selle reedese pensionipäeva arvele. Siiski möönis ta, et külastajate hulgas oli tavalisest enam näha ka võõraid nägusid ning seda just laupäeval. Ostjaid jagus hulgaliselt nii toidukaupluse kui ka ehituskeskuse poolele. Pühapäevane külastajate hulk jäi laupäevasele oluliselt alla ning Paju sõnul mängis selles kahtlemata osa ka väga tuisune ilm, mistõttu ei tulnud kodust välja ei kohalikud ega ka kaugema kandi rahvas. „Pühapäev oli väga rahulik,” kinnitas ta.

Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Priit Teder ütles eelmisel nädalal Järva Teatajale, et kuigi piirangutest on avalikkust teavitatud juba mitu päeva, siis küllap avastab nii mõnigi inimene alles laupäeva hommikul, et soovitud ostu ei saa teha enne esmaspäeva.