Ajakeskus Wittenstein on Eestis esimene

Aruandes on välja toodud, et linn on saavutanud märkimisväärse tulemuse just muuseumi valdkonnas - 1. koht kõigi omavalitsuste lõikes, millega samaväärsel tasemel ei olnud ühtegi teist omavalitsust.

Ainsana tegutseb Paide linnas SA Ajakeskus Wittenstein, mille juhatuse liikme Ants Hiiemaa sõnul on parim tulemus saavutatud tänu tublile meeskonnale. "Väga hea on näha, et tehtud töö on vilja kandnud ja tänu paljude klientide usaldusele oleme viinud Paide linna muuseumi valdkonnas esimeseks", sõnas Hiiemaa.

Head tulemust mõjutasid teenuste süsteemsus, kättesaadavus ja tulemuslikkus ning hinnati näiteks arengukava, keelevaliku olemasolu, näitusekalendri mitmekesisust ja aastaseid külastajanumbreid.

"Ajakeskuse püsinäitus on 5 erinevas keeles ja tänu sellele, et tutvustame ainulaadselt Eestimaa ajalugu läbi huumoriprisma on külastajanumbrid ka aastast aastasse kasvanud", märkis Ants Hiiemaa.

"Kohaliku omavalitsuse teenustasemete aruande" koostas Maailmapanga Bürokraatialabor koostöös Eesti Rahandusministeeriumiga. Raporti eesmärgiks oli kirjeldada avalike teenuste olukorda kohalikes omavalitsustes.

Selleks kasutati teenuste kvaliteedi näitajate andmebaasi, mis võrdleb kõigi 79 Eesti kohaliku omavalitsuse teenuste kvaliteeti.