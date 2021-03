Kunstikool kutsub valgusküllast kevadet üles leidma

Kunstikooli direktor Anneli Suits ütles, et nad tulid konkursiga välja just ajaks, mil lapsed ja nende vanemad peavad rohkem taas koduseinte vahele jääma. "Kunstikonkursi eesmärk on panna osalejaid märkama kevade erksat valgust ja valgusega kaasnevat vabaduse tunnet. Päikesevalgus vabastab inimesi mitut moodi. Pikkamööda vabaneme pimedusest, külmast, lumest, pikast talvest ja paljust muust sügis-talvisele ajale iseloomulikust," sõnas ta.