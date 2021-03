Teeolud püsivad kindlalt talvised

Põhja-Eestis on ilm selge ja kuiv. Tuul on rannikul puhanguti kuni 20 m/s ja sisemaal kuni 15 m/s. Õhutemperatuurid püsivad kindlalt miinuspoolel, Kirde-Eestis võib langeda kuni -20 kraadini. Teeolud on talvised ning saju ja tuisu tõttu on piirkonniti nähtavus halb.