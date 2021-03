Sotsiaalkindlustusamet teenindab kliente kuu aega vaid e-kanalites

"Eelmise aasta kevad, mil pidime samuti oma klienditeenindused sulgema, näitas, et meie kliendid leiavad meid ilusti üles ka e-kanalites ja ükski teenus seetõttu saamata ei jää. Teenindame ka seekord oma kliente infotelefonis, iseteeninduses, posti ja e-posti teel,“ ütles ameti klienditeeninduse juhi Anu Polberg. Ta lisas, et vastavalt vajadusele suurendab amet ka oma infotelefonide kõnede vastuvõtu võimekust.

Sotsiaalkindlustusametiga saab suhelda infotelefonil 6121 360, mis on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17; lehel iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee , mis on on avatud 24/7; võimalik on kirjutada e-postile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või saata kiri postiga aadressile Paldiski mnt 80, Tallinn. Infot leiab ka ameti kodulehelt sotiaalkindlustusamet.ee .