Paide teater peab olema rohkem kui lihtsalt teater

«Paide teater küsib endalt, mis on teatri funktsioon ühiskonnas, ja vastab: see on elava suhtluse tekitamine kunstniku ja publiku vahel. Tunneme, et kontakt on tuhmumas, et ühisesse ruumi kokku tulles vaadatakse üksteisest siiski mööda. Paide teater on avatud ruum, mis otsib vastust küsimustele, kuidas äratada ellu kogukond ja kuidas tuua kokku inimesed, kes argipäevarutus üksteisest mööda tormavad.»