Kuigi pärast seda vahejuhtumit said ülejäänud kirsipuud kenasti rammu koguda ja kasvada, on aastate jooksul nii mõnigi neist ära kuivanud või murtud. Nii on kevadisel ajal, mil ülejäänud puud on uhkelt õites, selles reas osaliselt lüngad sees.