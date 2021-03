Linnugripioht sulgeb sulelised siseruumidesse

Tellijale

Linnugripp on väga nakkav viirushaigus, mis põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse.

2020. aasta alguses oli Euroopas diagnoositud kõrge patogeensusega linnugripi viiruse alamtüüp H5N8 nii kodu- kui ka uluklindudel Ungaris, Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Slovakkias, Rumeenias ja Ukrainas. Oli vaid aja küsimus, mil katk Eestisse jõuab.

Kui veebruari keskpaigas leiti linnugrippi nakatunud sulelisi Tallinnast, siis vaid nädala jagu hiljem tegi haigus laastamistööd Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas asuvas OÜs Telo Talu. Talus oli üle 70 linnu, kes kõik tuli hukata, sest linnugripil puudub ravi.

PTA kommunikatsioonispetsialist Elen Kurvits ütles Järva Teatajale, et hukkununa leitud lindudelt on võetud proove linnugripile. 5. märtsi seisuga on Eestis tuvastatud üheksa linnu­gripile positiivset veelindu.

Kurvits lisas, et proove tehakse valikuliselt, et kui teatud piirkonnas on juba linnugripp hukkunud linnul tuvastatud, siis rohkem ei proove ei võeta, aga linnud korjatakse kokku ja hävitatakse. Järvamaal pole seni ei kodulindudel ega ka mets- ja veelindudel lindude grippi tuvastatud.

Veebruari viimasel nädalal ütles maaeluminister Urmas Kruuse linnukasvajate esindajate veebikoosolekul, et viiruse leviku vältimiseks on vajalik hea koostöö riigi ja linnukasvajate vahel. Seetõttu palus ta kõigil linnukasvatajatel teavitada oma veterinaari kohe, kui tekib kahtlus, et farmis on lindudega midagi valesti. Nii saab hoida viiruse leviku kontrolli all.

Samuti pani Kruuse osalejatele südamele, et linde enam väljas ei peetaks.

1. märtsist hakkas kehtima PTA üle-eestiline lindude väljas pidamise keeld. Kodulinde tuleb pidada siseruumis. Siseruum on suletud ruum, millel on seinad, aknad, uksed. Mis iganes viisil peab olema välistatud lindude väljapääs. Samuti et tohi sisse pääseda teised linnud ja loomad.

Siseruumis rakendatakse bioturvalisuse meetmeid. Kurvits täpsustas, et siseruum ei ole võrgust seintega katusealune, see on varjualune.

Kui on tuvastatud, et kodulindude seespidamine põhjustab vääramatult ohtu lindude elule ja tervisele, siis võib kodulinde väljas pidada, kui nende territoorium on igast küljest, sealhulgas pealt kaetud võrguga. Kurvits märkis, et pealt kaetud võrk peab olema selline, et sealt ei tule metslinnu väljaheide läbi.

Õues pidades tuleb kodulindudele anda neile ettenähtud sööta ja jooki sisetingimustes või varikatuse all, mis takistab metslindude ligipääsu ja hoiab ära metslindude kokkupuute kodulindudele mõeldud sööda ja veega.

Hinnangu seespidamise kohustuse erisuse põhjendatusele ja rakendatud bioturvalisuse meetmete kohasusele annab põllumajandus- ja toiduamet.

Põllumajandus- ja toiduamet tuletab põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad.

Põllumajandus- ja toiduamet põhjendab, et ainult niimoodi saab operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks.

Kurvits lisas, et eriti ohtliku linnugripi diagnoosimisel kodulindudel hüvitatakse linnupidajale hukatud ja loomataudi tõttu hukkunud lindude väärtus ning ka ettekirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste väärtus. Kui seadusest tulenev registreerimiskohustus on täitmata, siis tekkivaid kahjusid ei hüvitata.

Kurvits rõhutas, et PTA kehtestatud piirangud kehtivad kõikidele kodulinnupidajatele olenemata sellest, kas linnud on registreeritud või mitte.

Terviseamet ütles veebruari lõpul, et Eestis on linnugripi inimeselt inimesele leviku tõenäosus väga väike. Teadaolevalt on inimene seni linnugrippi nakatunud vaid kokkupuutel haigestunud linnuga.

«Seni ei ole Eestis registreeritud, et kõrgelt patogeenne linnugripi viirus võib levida ka inimeselt inimesele, kuid seda ei saa täielikult välistada,» ütles gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.

Ta lisas, et kehtib soovitus linnugripi riskipiirkondadesse mitte sõita, lindudega kokkupuudet tuleks siiski vältida ja kindlasti ei maksa surnud linde puutuda.

Sadikova sõnas, et eriti ettevaatlikud peaksid olema inimesed, kellel on kokkupuude lindudega. Näiteks linnukasvatajad ja -käitlejad peaksid kasutama kaitsevahendeid, nagu respiraatorid, kaitsekindad ja -prillid.

Inimesed, kes on kokku puutunud haigete kodu- või metslindudega ning nende väljaheitega, peavad jälgima kümne päeva jooksul oma tervist ning silmapõletiku või gripitaoliste sümptomite ilmumisel (palavik alates 38 kraadist) viivitamatult arsti poole pöörduma.

Linnugripi haigusnähud inimesel on kõrge palavik (alates 38 kraadist), pea-, lihas- või kurguvalu, köha ja nohu, hingamisraskused, silma sidekesta põletik ja kõhulahtisus. Raskem tüsistus on kopsupõletik, millega võib kaasneda hingamispuudulikkuse sündroom.