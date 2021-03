Tellijale

Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm sõnas, et ostjad on suhtunud karmimatesse reeglitesse üldjuhul mõistvalt. «Ekstreemseid seiku, nagu me meedia vahendusel Tallinnas nägime, siin pole olnud,» sõnas ta.

Nõmme selgitusel muutus kaupluses olukord niipalju, et külguks suleti nagu kevadel, et maskikandjaid oleks parem kontrollida. «Samuti seisab turvatöötaja nüüd uksel ja palub maskita sisenejail lahkuda või suunab nad infoletist maski ostma,» lausus ta.

«Kui inimene väidab, et tal on meditsiiniline õigustus maski mitte kanda, siis tuleb teda lihtsalt uskuda.»

Nõmme tähelepanekut mööda on üldpilt maskide kandmise puhul palju paremaks läinud. «No vähemalt sall on ikka suu ja nina ees, kui ka maski juhuslikult pole. Päris lageda näoga inimesi näeb poes üksikuid,» lausus ta. «Enamasti on need võõrtöölised, kes meie seaduse üle irvitavad või pole olukorra tõsidusest aru saanud, ja noorukid, kes sel moel provokatiivselt käituvad.»

Nõmm lisas, et kaupluses on maskikandmise kohustusest teavitavad sildid ka ustel ja vaielda pole siin midagi. Küll võiksid vanemad lastele selgitada, miks tuleb maski kanda, ja kui nad ei karda oma tervise pärast, siis kaupluses ilma maskita käies seavad nad ohtu ju ka teiste inimeste tervise.

Nõmm on märganud, et see on pigem kambavaim, mis noori selliselt käituma paneb. Üksi olles nii ei tehta.

«Kui kauplusse sisenetakse kambakesi, siis turvatöötajast tullakse mask ees mööda, kuid siis võetakse ära. No milleks sellist tsirkust on vaja teha?» hurjutas ta.

Piirangut, mis kehtestab kaupluses 50 protsendi täitumuse piiri, kontrollib turvatöötaja Kristi Nõmme ütlust mööda hinnanguliselt. «Me ei suuda päris täpset arvestust pidada, mitu inimest siseneb ja mitu samal ajal välja läheb. Kaupluse täitumust saab hinnata ka silma järgi. Turvatöötaja tajub päris hästi, kui asi hakkab kriitiliseks minema ja inimesi koguneb poodi liiga palju,» selgitas ta.

Nõmm märkis sedagi, et omalt poolt on nad püüdnud kauplusse rohkem vaba pinda tekitada ja tõstnud kampaaniakaupu riiulite vahelt vähemaks, et inimesed ei peaks üksteisele nii lähedale minema ja kahemeetrist vahet oleks parem hoida.

Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et võrreldes reeglite karmistusele eelnenud ajaga on praegune olukord maskikandmisega palju parem.

«Näen tõesti vaid üksikuid inimesi poes ilma maskita,» märkis ta.

Esimestel päevadel seisid turvatöötajad Luntsi selgitusel uste juures ja palusid inimestel maski ette panna või selle siis kohe endale osta. «Oleme valmis mõne maski ka tasuta infoletist andma, kui inimene on tõesti hädas,» sõnas ta.

Nii äärmuslikuks, et maskita inimesi teenindamast keelduda, pole Maksimarket veel Luntsi ütlust mööda läinud. «Oleme püüdnud ikka heaga hakkama saada,» sõnas ta.

Turvatöötajatelt saadud tagasiside põhjal ütles Lunts, et enamik inimesi suhtus olukorda mõistvalt. «Mõni üksik mainis tervislikku põhjust ja oli ka neid, kes keeldusid maskist põhimõtte pärast, kuid õnneks on enamik keeldujaid siiski nii vastutustundlikud, et kasutavad nutikassat,» lausus ta.

Lunts on täheldanud, et peale turvatöötajate ja müüjate toimib poodides tõhusalt ka sotsiaalne kontroll. «See tähendab, et ostjad ise vaatavad maski mittekandjaid halvustavalt ja nii mõnigi teeb märkuse. Usun, et kaaskodanike sekkumine on isegi tõhusam kui mistahes poetöötaja sõnavõtt,» lausus ta.

Türil tegutseva väikepoe Õige Magus omanik Anu Zinovjev ütles, et ei mäleta viimastest nädalatest küll ühtki seika, kus keegi oleks sisenenud kauplusse ilma maskita.

«Olen mõnikord müüjat asendanud ja pole sellise probleemiga õnneks kokku puutunud. Samuti pole ma müüjalt kuulnud, et tal oleks mingeid ütlemisi olnud,» lausus ta.