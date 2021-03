Terve Eesti läheb tänasest lukku

Tellijale

Enamiku piiranguid on kehtestanud valitsus ja kohalikud omavalitsused peavad neid lihtsalt täitma. Kõige rohkem vabadust on valdadel ja linnadel lasteaedade tegevuse üle.

Paide linnapea Priit Värk, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja Järva vallavanem Arto Saar kinnitasid, et kuigi vanematel soovitatakse lapsi lasteaeda mitte tuua, siis seda võimalust kelleltki ära ei võeta.

Türi ja Järva vallas jätkavad tööd kõik lasteaiad. Priit Värk ütles, et kui Paide linna lasteaedades mudilasi napib, siis võidakse ajutiselt mõni maja sulgeda. Samamoodi käitus linnavalitsus ka eelmisel kevadel.

Paide linnas ja Türi vallas on plaanis vabastada kohamaksust kõik lapsed, kes lähema kuu jooksul teenust ei kasuta. Järva vallas kaob kohamaks üheks kuuks ka neil lastel, kes lasteaias edasi käivad.

Värk lisas, et Paide muusika- ja teatrimaja on olnud suletud juba varem, tänasest on kinni ka spordihall.

Pipi-Liis Siemann sõnas, et tänasest on suletud Türi ujula ja kuigi raamatukogud jäävad lahti, siis inimesi ruumidesse ei lubata, vaid raamatud tuleb telefoni teel ette tellida.

Kõik kolm omavalitsusjuhti märkisid, et olid tänasest kehtima hakkavateks piiranguteks valmis ja loodavad, et segadust on nüüd palju vähem kui eelmisel kevadel, sest inimesed on olukorraga juba harjunud.

Omavalitsusjuhid muretsevad selle pärast, et kui eelmisel kevadel tuli riik toetustega omavalitsustele appi, siis kas ka nüüd on neil toetusraha loota.

Priit Värk ütles, et Paide linn sai kevadel 600 000 eurot investeeringutoetust, millega tehakse tänavu korda Suur-Aia tänav, lisaks 300 000 eurot tasandusfondist. Värk sõnas, et linnakassa tulud on vähenenud, kuid väljaminekud viiruse leviku tõttu suurenenud.

Kui riik tuge ei paku, siis Värgi selgitusel pole palju võimalusi kulusid kokku hoida. Ära tuleb jätta varem plaanitud investeeringud või minna koondamiste ja palgakärbete teele.

Ta loodab, et seda pole tarvis siiski teha, sest seni on olnud valitsuse suunis töötajate palku mitte kärpida.

Samas märkis Värk, et kulude kokkuhoiuks on linnavalitsusest kaotatud ühe piirkonnajuhi ja abilinnapea koht.

Pipi-Liis Siemann loodab, Järvamaale majanduslik tagasilöök väga suur ei ole, sest kõige valusamalt on pihta saanud turismi- ja vaba aja sektor, kuid see annab maakonnas vähe tööd. «Aga kindlasti mõjutavad need piirangud ka siinset majandust,» lisas Siemann.