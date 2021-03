Mudilased meisterdasid Sipsikuid

"Arvasin küll, et kas poisid minu ideega kaasa tulevad. Linnupesa rühmas on ju ainult neli tüdrukut. Kuna aga Anule tegi Sipsiku samuti vend Mart siis ei tekkinud üldse küsimusi," meenutas ta. "Protsess oli põnev ja lapsed olid õhinas oma Sipsikuid õmmeldes."

Raitar lisas, et koostöös Oisu rahvamajaga said valminud Sipsikud ka näitusele. "Kuigi koroona meie plaane väga tahtis segada, andsime talle ka sel korral ninanipsu. Näituse sättis Oisu rahvamaja akendele kõigile vaatamiseks Kairi Tarius. Peale Sipsikute on seal veel põnevat vaatamist ikka Linnupesa laste loomingust."