Paide Teater sai esimese naisliikme

Sakala kirjutab, et esmaspäeva õhtul tehti otseülekande vahendusel teatavaks tänavused professor Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi saajad. Need on näitleja eriala üliõpilane Maria Paiste ja valguskujunduse tudeng Fredi Karu.

Viimast aastat etenduskunstide õppekaval näitleja eriala omandav Maria Paiste sõnas, et Kalju Komissarovi hüüdnimi Koma ja stipendium pakub mõttemängu võimalusi. «Pühapäeval oli temanimeline konverents. See on ilus viis vaadata tagasi, panna koma ja mõelda, kuhu edasi liikuda. Selline stipendium võimaldab edasivaatavat pilku, lause ei lõpe siin,» selgitas Paiste.

Tal on tuhandeeurose stipendiumiga plaanis minna Saksamaale Jaapani füüsilise teatri töötuppa. «Stipendium annab võimaluse ise oma õpet laiendada. Huvi sai alguse ühest koolis olnud töötoast, ent Aasia temaatikaga ei minda meil teatriõppes süvitsi ja nüüd on hea võimalus ise edasi avastada.»

Paiste ütles, et mõistagi on praegusel ajal keeruline näitlemist õppida. «Aga keeruline on kõigil, igasugune õpe ja inimkontakt on häiritud. Õppe ajal päästab ainult see, kui vaadata praegusele olukorrale kui võimalusele. Kindlasti ei saa öelda, et kõik oleks viimase aasta jooksul olnud sujuv, kuid kuna see protsess endiselt kestab, siis varem või hiljem peavad sündima lahendused,» rääkis ta. «Oma ajale ja tegevustele tuleb vaadata uue pilguga.»

Etenduskunstide osakonna näitlejatöö lektor Katariina Unt ütles, et Maria Paiste potentsiaal on väga mitmekülgne ja eripärane. «Intelligentsus, tööeetika ja enesedistsipliin on temas inimese ja õppijana haruldases kombinatsioonis, mis inspireerib neid, kes temaga kokku puutuvad, nii õppejõude kui ka kursusekaaslasi. Süvenemisvõime ja põhjalikkus võimaldavad Marial hea vaistu ja maitse toel leida endale õpingutes arendavaid väljakutseid, sest teda kui näitlejat huvitab ja inspireerib kompleksne eneseväljendus,» rääkis Unt.