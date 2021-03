Toidukohad läksid üle kaasamüügile

Tellijale

Paide söögikohtades oli täna varasemaga võrreldes vaiksem. Teatrikohviku juhataja Priit Põder ütles, et inimesed pole teadvustanud, et tegelikult saab ju sama toitu, mida enne lauas istudes söödi, ka kaasa osta. "Päris niisama pole me siiski passinud ning päeva lõpuks ehk ikka koguneb natuke tellimusi ka," lausus ta.

Põder rõhutas, et kinni nad kohvikut panna ei kavatse, kuid pikalt lahti pole ka mõtet olla. "Katsetame ja vaatame nii Teatrikohvikus kui Jaama kohvikus, mis kellaaegadel rahvast rohkem liigub ning kujundame sellest lähtuvalt oma lahtiolekuajad. Aga eks need saavad umbes kella 10 ja 15 vahel olema. Ehk siis müüme lõunat ning õhtuti oleme suletud," selgitas ta.

Põdra sõnul on sellisel viisil toidu kaasamüük igal juhul parem kui mitte midagi teha. "Pole sugugi kindel, kas me riigilt üldse mingit toetust saame, kuid kuidagi tuleb ju see aeg üle elada," märkis ta.

Kui algul polnud Põdra hinnangul päris selge, kas toidukohad peavad toitu väljastama ukselt või kusagilt aknast, siis eile õhtul tulid täpsustused, et kliendid võivad toidu tellimiseks toitlustuskohta siiski sisenenda, kuid peavad kindlasti maski kandma. "See tegi meie elu veidi lihtsamaks, sest nii võivad inimesed ikkagi tänavalt sisse astuda, menüüst toitu valida ja me teeme selle umbes kümne minutiga valmis ja pakime kaasa. Samal ajal ei keela keegi kliendil rahulikult lauas istuda ja oodata. Kui samal ajal on kohvikus veel inimesi, siis tuleb mõistagi hoida nendega distatntsi," rääkis ta.

Aga muidugi saab Põdra sõnul ka kohvikusse helistada ja toidu kindlaks kellaajaks ette tellida.

Kaasamüügiks olid Paides avatud ka Nii ja Naa pubi, Tainascateringi kohvik Paide Keskväljakul ja Heburgeri sissesõidu teenindus. Viimases uksest sisse ei lubatud kuigi see oli lahti. Toidu ette tellimiseks tuleb kasutada Hesburgeri äppi.

Kui Tainascateringis olid mõned huvilised toitu siiski ostmas, siis Nii ja Naa pubis oli lõuna kohta harjumatu vaikelu. Inimesed oleks justkui ära unustanud, et praade saab ette tellida ja kaasa võtta. Kaasamüük on tegelikult toidukohtades tavatoitlustusega kõrvu olemas olnud ju kogu aeg ning nii oli ja on see ka Nii ja Naa pubis.

Paide Treegeri kohviku juhataja Tiia Paosalu ütles, et valmistavad saiakesi, pirukaid, kringleid ja stritsleid samamoodi edasi nagu varem. Kätte saavad kliendid tooted ikka kohvikust seest nagu varemgi. "Ainus erinevus on see, et kohapeal ei saa kohvitada ning lõunat süüa, kuid oleme lahkelt valmis toitu kaasa pakkima. Oleme ju tööl ning teenindame igal võimalikul moel," lausus ta.