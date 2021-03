Tellijale

Veel mõned päevad tagasi oli Paide noortekeskusel plaanis korraldada märtsikuu neljapäevadel ja reedeti "Õuenoorteka" nimelist üritust. Uute piirangute saabudes tuli see plaan aga katki jätta.

Paide noortekeskuse juhataja Reima Nõmmik tõdes, et plaanid tuli ümber teha, nagu praegusel ajal sageli juhtub.

Nüüd jätkavad Paide noorsootöötajad mobiilse noorsootööga. Nõmmik sedastas, et teisipäeviti ja kolmapäeviti on nad kella kahest neljani tänaval ning neljapäeviti ja reedeti kella neljast kuueni. Noorsootöötajad liiguvad nendel aegadel ringi Paide linna tänavatel ja noorte kogunemiskohtades ning püüavad nendega kontakti luua.

Nõmmik lisas, et noorsootöötajad jagavad noortele infot, milliseid tegevusi noortekeskus praegustes tingimustes läbi viib. Samuti vesteldakse noortega niisama ning uuritakse, kuidas neil praegusel ajal läheb. Nõmmiku ütlust mööda on oluline, et noortel oleks, kellega suhelda.

Paide noortekeskusel on plaan piirangute nädalad ka teemade kaupa ära jagada. Näiteks järgmisel nädalal on plaanis fotoorienteerumine ning ülejärgmisel nädalal proovitakse kätt nutiorienteerumisega.

Nõmmik ütles, et nad jätkavad ka veebitegevuste ning erinevate mängudega. Siiski proovivad nad noori ka õue suunata, kuna toas arvuti taga istumist on praegu niigi palju.

"Proovime endast parima anda, et noortel midagigi teha oleks," lisas ta.

Nõmmik nentis, et ka noorsootöötajatel pole praegu kerge. Nad on siiski harjunud pidevalt noorte keskel olema ja inimeste seas töötama. Nüüd tuleb rohkem omaette toimetada.

Töötajate motivatsioon kipub praegusel ajal Nõmmiku sõnutsi vahepeal kaduma. Siis aga nuputatakse jälle välja, kuidas praeguses olukorras tegutseda saaks ning töö läheb edasi.

Paide noortekeskusel on plaanis ka sisekoolitused ja kodulehe tegemine. Nõmmik lisas, et praegu ongi hea aeg teha ka neid töid, mis kohe väljapoole ei paista.

Vaikselt hakkab pihta ka suvisteks malevateks valmistumine. Nõmmik möönis, et praegu on veel vara spekuleerida, kas ja mis mahus suves töömalevaid läbi viia saab, kuid ta loodab, et midagi saab siiski korraldada.

Malev tuleb ilmselt vahetustega nagu eelmiselgi aastal ning kardetavasti tuleb ööbimisega rühm seekord ära jätta.

Nõmmik meenutas, et ka eelmisel aastal olid nad viimase minutini ootel ega teadnud täpselt, kuidas asjad lähevad. Ka sel aastal tuleb välja mõelda plaan A ja plaan B.

"Aga me saime eelmisel aastal maleva korraldamisega hakkama ja usun, et saame sel aastal ka. Ehk suveks rahuneb viirus ka maha," on Nõmmik lootusrikas.

Ka teised noortekeskused püüavad vaatamata piirangutele leida võimalusi noortega kohtumiseks või nende distantsilt lõbustamiseks. Näiteks Albu noortekeskuse töötaja Elen Pent on andnud teada, et iga päev saab üks noor temaga jalutama minna. Lisaks füüsilisele koormusele annab jalutuskäik võimaluse ka maailmaasju arutada.

Mitmed noortekeskused korraldavad noortele virtuaalseid mänge. Samuti toonitatakse, et alati on võimalus kohalikule noorsootöötajale kirjutada või helistada.