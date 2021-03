Õnnelik kohavalik autos päästis elu

Sündmuskohal selgus, et Järva vallas Kagavere külas sõitis sõiduauto Kia teelt välja vastu puud. Autos oli kolm inimest. Autot juhtinud 56-aastane viidi kiirabiga Paide haiglasse, kuid autos tagaistmel istunud kaks reisijat arstiabi ei vajanud.

Auto põrkas vastu suurt puud kõrvalistuja ukse kohaga ja kokkupõrge oli nii tugev, et kui keegi oleks juhi kõrval istunud, siis suure tõenäosusega poleks ta eluga pääsenud, sest see koht autost sai kõvasti kannatada. Seega tuleb kahel tagaistmel viibinud reisijal õnne tänada, et kumbki neist juhi kõrvale ei istunud.