Alates 2015. aastast on Eesti rakendanud kliima- ja keskkonnatoetuse nn rohestamise toetuse raames metsasuse erisust. Metsarikastes piirkondades on rohkem maastikulist mitmekesisust võrreldes aladega, kus põllumajandusmaa on valdav. Tänu sellele on võimalik nendel põllumajandustootjatel, kes kuuluvad metsasuse erisusega hõlmatud piirkonda, saada vabastus rohestamise toetuse raames ökoalade tava täitmise kohustusest.