Lisaks märgib riigikontroll, et elanike liikumisvajaduse väljaselgitamiseks on vaja paremaid uuringuandmeid ja ühistranspordikeskuste rahastamine üle Eesti on ebaühtlane. «Positiivse poole pealt võime välja tuua, et ühissõidukite kasutajate osa vähenemine paariks aastaks peatus,» ütles riigikontrolör Janar Holm. «Paraku ei ole uusi kasutajaid suudetud olulisel määral ühissõidukiga sõitma meelitada.»