Üle Eesti leviv lume ja vihmasadu tekitab teedel libedust

Saartelt ida poole leviv lumesadu ja tuisk läheb päeva jooksul üle lörtsiks ja vihmaks, Kesk- ja Ida-Eestis võib sadada ka jäävihma. Õhutemperatuur tõuseb järk-järgult üle 0°C. Kuna teepindade temperatuur on 0°C ringis ja ida pool ka alla selle, siis on jäiteoht suur ja teed muutuvad libedaks. Sadu saab läbi Lääne-Eestis hilisõhtul ning idas hommikupoole ööd.

„Meie hooldepartnerid annavad endast parima, et teha teedele libedustõrjet, kuid arvestada tuleb, et see võtab aega. Palume liiklejatel olla ettevaatlikud,“ ütles Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.