Grünthal selgitas, et AstraZeneca vaktsiin on alles katsetamisjärgus ja selle kõrvalmõjud pole teada. „Eesti on praegu vaktsineerimise katselabor,“ sõnas ta.

Grünthal ütles, et hetkel käib meie riigis propagandasõda, et võimalikult palju inimesi oleks nõus ennast vaktsineerima. Tema arvates peaks see olema aga iga inimese enda vaba valik. Samas tunnistas Grünthal, et kuna ta ise ei lase ennast vaktsineerida, siis ei soovita ta seda ka teistel teha.