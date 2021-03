Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Priit Teder ütles, et nende ettevõttes puudutab see peasjalikult just ehituskaupade poode. "Selline kauplemisviis eeldab e-poe olemasolu võis ostjate tavapärasest suuremat teadlikkust kaubast, mida nad osta soovivad," selgitas ta.

Tööriistamarket on veebipoena Tederi sõnul toiminud juba ammu ning ülejäänud ehitustarvete kauplustes müüdav kauo on enamasti selline, mida tullakse kindla teadmisega ostma. "See ei tähenda, et valikuvõimalus kaoks ära. Kui ostja ei tea, mida täpselt tahab, saavad müüjad talle ikkagi vastu tulla ja võrdluseks kaubad näha tuua. Seda muidugi juhul kui see on võimalik," selgitas ta.