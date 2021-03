Ingrid Alt näitab, et Vee perearstikeskuse vaktsiinide hoiustamiseks mõeldud sügavkülmik on pidevalt tühi, sest vaktsiine antakse maakonna tohtritele vaid pisikeste portsude kaupa. FOTO: Dmitri Kotjuh

Paide perearst Ingrid Alt selgitas, et uudiste valguses, kus päevaste vaktsineerimiste arvud teevad rekordeid ning mitmed maakonnad saavad rõõmustada, et üle 80-aastastest inimestest on juba enam kui pooled elupäästva süsti saanud, pole järvalastel erilist põhjust rõõmustada.