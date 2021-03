Luiged lasid hoiukodust varakult jalga

Tere. Nad olid jah väga tublisti kosunud ja kevad ajas nad väga ärevile . Viisin õue aeda et kui lähevad siis enamus veekogud juba lahti . Ja selga pöörates läinud nad olidki. Kõik koos läksis ja tagasi ei tulnus . Ühte luike nähti veel nädal hiljem koerus naturali hoovil. Aga kui kohale jõudsin oli ta juba läinud. Loodan et nad läksid ja jõudsid ilusti kuhugi veeni. Kõige suurem luik oli küll norm kaalu jõudnud ja teisedki paar kilo juurde kogunud. usun et jõudu oli. Loodame et linnugripp neid ei murra