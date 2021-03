Statistikaamet avaldas kuu alguses värsked andmed selle kohta, kui usinalt eestlased sporti teevad. Selgub, et järvalased on keskmised spordisõbrad, kuid nagu teistes maakondades, on ka Järvamaal meesoost spordiga tegelejaid märksa rohkem kui naissoost treenijaid.