Järvalased jahivad unistuste pulma

Selleks, et osaleda, peavad kõik paarid aadressil buduaar.ee/Pulmad täitma ära ankeedi, mille seast valitakse kümme finalisti, kes asuvad koguma hääli telefonihääletuse kaudu. Kõige enim hääli saanud paar kuulutatakse välja 15. aprillil telesaates "Duubel", kuhu võitjapaar on oodatud ka külla.

Unistuste pulma jahivad ka järvalased Mari (27) ja Veiko (31). Veiko on pärit Säreverest ning Mari Türilt. Mari on Paide Sookure lasteaias õpetaja ning Veiko tegeleb auto sisude valmistamisega Tallinnas. Siiamaani on paar olnud kaugsuhtes, aga kohtuvad nii tihti kui võimalik.