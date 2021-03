Jätkub eeskätt riskirühma hulka kuuluvate elanike vaktsineerimine

Alates 5. märtsist kutsub Eesti Haigekassa ka erasektori tervishoiuasutusi sõlmima lepingut, mis võimaldab neil suuremamahuliste vaktsiinitarnete korral elanikke vaktsineerida. Kokku on Eesti Haigekassale laekunud 15. märtsi seisuga kaheksa ettevõtte sooviavaldused. Neljaga neist on leping allkirjastatud. Esimesel võimalusel, kui vaktsiinitarned lubavad, saavad tänase seisuga vaktsineerimisega alustada Sihtasutus Põltsamaa Tervis, OÜ Corrigo, OÜ S Silmarõõm ja AS Medita Baltics.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuigi sel nädalal on vaktsiinitarned riiki tagasihoidlikud, on lähiajal oodata koguste suurenemist. Siis on abikätest vaktsineerimisel suur abi, et perearstid saaksid keskenduda oma nimistu riskirühma patsientide vaktsineerimisele ja haiglad raskelt haigestunute ravimisele „Hea meel, et erasektori tugi on meil tänaseks olemas. Kui riiki saabuvad vaktsiinikogused seda võimaldavad, saame loodetavasti juba järgmisel nädalal neid ka vaktsineerimisse kaasata,“ märkis Parv.