Paide linnameeskonna ründaja Henri Anier ütles pärast mängu, et meeskond tunneb siirast rõõmu kolme tabelisse teenitud punkti üle ja et tulemus 5:1 on hooajale igati ilus algus. «Algus oli küll rabe ega läinud päris nii, nagu tahtsime, kuid eks väljaku konditsioon nõudis samuti harjumist, sest oli libe,» lausus ta.