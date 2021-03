Paide kogudus teeb videokonverentsi seoses suure reedega

Andrus Kompus kogudusest ütles, et Paide kogudus korraldas videoülekande teel ka eelmisel aastal sarnase kokkusaamise, kus osales 190 inimest. "Ka sel aastal saab üritusel osaleda oma kodus arvuti või nutiseadme vahendusel," sõnas ta.

Kompus märkis, et Jehoova tunnistajad on juba terve aasta pidanud targemaks pandeemia tõttu lähikontaktidest hoiduda ning austavad Eesti vabariigis kehtivaid piiranguid seoses suuremate kogunemistega.

Kõigile, kes plaanivad konverentsil osaleda edastas Kompus, et plaanis on ettekanne Jeesuse surma tähendusest. "Laual on punane vein ja hapnemata leib nagu siis, kui Jeesus selle tähistamise ligi 2000 aastat tagasi sisse seadis," märkis ta.