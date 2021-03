„Meie puhas looduskeskkond, klimaatilised olud ja kohalikud turbavarud loovad aiandussektori arenguks suurepärased eeldused. Siinsed tingimused võimaldavad kasvatada põhjamaiseid ja saagikaid aianduskultuure ning toota puhtaid ja kvaliteetseid aiandustooteid,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Aiandus on siiski üks nendest valdkondadest, kus me jätkuvalt ei suuda tagada piisavalt toodangut Eesti tarbijate nõudluse rahuldamiseks. Puu- ja köögivilja, kartuli, marjade ja iluaianduse toodetega isevarustatuse suurendamiseks on vaja häid raamtingimusi, mis võimaldavad suurendada tootmismahtusid ja investeerida kaasaegsesse tootmistehnoloogiasse. Süvendada on vaja ka tarneahela-põhist koostööd ja ettevõtjate omavahelist ühistegevust, seda nii ühisturustuse kui ka aiasaaduste töötlemise suunal,“ lisas Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on COVID-19 pandeemia endaga kaasa toonud väga suuri väljakutseid ka aiandussektorile. Ilmnenud on nii turuprobleemid, kauplemispiirangud kui ka takistused vajalike töötajate värbamisel. Probleemid toitlustussektoris on tekitanud aiasaaduste suure hinnasurve jaekaubanduses. Loodetavasti pakub riigi poolt peagi köögivilja-, kartuli- ja maasikakasvatajatele makstav erakorraline toetus selles osas mõningast leevendust.

Ukse ees olevat aiandushooaega arvestades on lähiajal suureks väljakutseks kujunemas aianduskeskuste sulgemine, mis takistab ettekasvatatud taimede müüki. „Kevad on aednikele äärmiselt oluline aeg – lihavõttepühadeks ja emadepäevaks on ette kasvatatud lilled ning istutamist vajavad noortaimed ja istikud, aianduskeskustes on müügiootel seemned ja muu hobiaednikule vajalik. Praeguse pandeemia olukorraga toimetulemiseks on äärmiselt oluline, et inimesed peaksid kinni kehtestatud piirangutest. See annab valitsusele loodetavasti võimaluse aianduskeskuste peatseks avamiseks, et inimesed saaksid rahuliku südamega oma igakevadiste aiatöödega tegeleda. Koduaias nokitsemine annab inimestele vajalikku hingerahu ja pakub võimalust eneseteostuseks kehtestatud piirangute tingimustes,“ ütles Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin.