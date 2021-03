Kerlin Tealane jätkab Järvamaa naiskodukaitsjate juhtimist

"Ma ei saa eitada, et mul on ülimalt hea meel, et ringkonnakogu otsustas eilsel videokoosolekul mind tagasi esinaiseks valida. Tunnen, et mul on veel energiat, mida teistega jagada. Praeguses ajahetkes on see täpselt see panus, mis ma naiskodukaitsjana anda saan ja soovin," märkis naiskodukaitse Järvamaa ringkonna juhtina jätkav Kerlin Tealane.