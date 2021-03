Iluteenuste pakkujad jätkavad tasa ja targu

Iluteenuste salongi Hemera omanik Helve Piisner ütles, et talle teadaolevalt tuleb jälgida 25 protsendi täituvuse reeglit ja muidugi jätkuvalt käte desinfitseerimise ja maski kandmise nõuet.

Piisner märkis, et salongis tuleb arvestada, et ühele inimesele peaks olema 4 ruutmeetrit ruumi. "Seega teenindaja ja klient kokku 8 ruutmeetrit. Siis ongi tagatud see 2 + 2 nõue," selgitas ta.