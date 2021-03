Alt kinnitas, et uuris enne haridustöötajatele vaktsiini süstimist tootjafirmast põhjalikult järgi, millistel tingimustel seda võib süstida ja mis on ohukohad. "Nende selgitused tekitasid minus kui meditsiinitöötajas igal juhul usaldust. Ettevõte on välja töötanud palju erinevaid ravimeid ning koroonavaktsiini loomisel on nad kasutanud sarnaseid põhimõtteid ebola vaktsiinile. Viimane toimis ju edukalt," rääkis ta.