Järva vallavanem Arto Saare sõnul on viimaste kuude jooksul mitmed kohalikud noored pered tundnud huvi, kuidas soetada Järva-Jaani alevisse kodu rajamiseks krunti ning see innustas vallavalitsust selgitama täpsemat huviliste ringi ja koostöös maa-ametiga kaardistama elamumaaks sobilikke maatükke. Saare täpsustusel on samasuguseid päringuid tulnud ka väljastpoolt.

"Kahjuks vallal endal Järva-Jaanis sobilikku elamumaad pakkuda pole, kuid see-eest on maa-ametil mitmed potentsiaalsed kinnistud seismas, lisaks maid, mille sihtotstarve on praegu tootmismaa ja ärimaa. Need kinnistud on varasemalt olnud enampakkumisel, kuid siis pole nende vastu huvi tuntud," teadis vallavanem.