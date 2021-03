AS Connecto kõrgepingeliinide ja elektri osakonna juhataja Janek Sulev kinnitas, et töid tehakse Ambla, Jäneda ja Tamsalu piirkonnas. Ta lisas, et märtsi jooksul peaks liinide demonteerimine tehtud saama. Demonteeritud materjalide kokkukorjamisega läheb poole aprillini.