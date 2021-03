Liikumissari jätkab koos kevadega

Türi spordiklubide liidu liikumissari oli üks neist ettevõtmistest, mis näitas, et koroona-aastal saab rahvaspordiüritusi teha ka masside kokkuajamiseta ning ühtse alguskoha ja -kellaajata. Varem – pildil on kunagise liikumissarja «Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa» rahvakõnnietapp – olid asjad teistmoodi. FOTO: Kuido Saarpuu

Kuigi võiks arvata, et nii nagu on tavainimestele kinni spordiklubid ja ühistreeningutelgi on kriips peal, ei toimu ka maakonna spordielus peale Premium liiga jalgpalli suurt midagi, siis nii see ei ole. Nagu eelmisel kevadel, päästab olukorra Türi spordiklubide liit.