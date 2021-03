Samuti ei ole Järvamaal käima läinud toidu kojuvedu. „Meie inimesed on hoopis teistsugusemad kui inimesed Tallinnas ja Tartus. Maainimeste tarbimisharjumused on sootuks teised ja antakse endale aru, et toidu kojuvedu on lisakulu,“ nentis ta. „Minule on aga paari üksiku prae kohaletoomine suurt lisatulu ei anna.“