Ettevõtlikud naised õppisid enesejuhtimist

Seminari külaliseks oli Signe Ventsel, kes on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige, ettevõtluse lektor ja ettevõtluse mõtteviisi viljeleja. Virtuaalne koosviibimine andis osalejatele võimaluse kaasa mõelda, oma kogemusi ja arvamusi avaldada.

Seminaril jagati näpunäiteid kuidas olla edukas enesejuht ja efektiivne tegutseja kaugtööl/kodukontoris, mida tähendab naisena JULGE tegutsemine, millised on meid takistavad hirmud ja kriitika, kuidas neid ületada ning millised on võimalikud muutused, et liikuda oma eesmärkideni.