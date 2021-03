Järva vald juhib tähelepanu, et Eestis on kehtestatud esialgu kuni 15. aprillini piirangud, mis ütlevad, et vabas õhus viibimisel kehtib 2 + 2 reegel. See tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. (Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.)