Vabatahtlikud päästjad on platsis siis, kui kass ei taha puu otsast alla tulla, aga ka suurõnnetustel nagu näiteks päevi kestvad metsapõlengud. Eestis tegutseb rohkem kui 150 erinevat ühingut, kuhu kuulub üle 3000 inimese. Nad ei paku konkurentsi kutselistele päästjatele, vaid soovivadki olla priitahtlikud. Nende seas on pensionäre, ettevõtjaid, muusikuid, poliitikuid ja keda kõike veel. Aga amet pole tähtis - neil on ühine hobi - olla vabatahtlik päästja. “Priitahtlikud” on saade, mis räägibki nende suure südamega inimeste lugu.