Festivali eestvedaja Kaspar Tammisti sõnul on kultuuriprogrammi roll festivalil väga suur. „Soovime igal aastal kultuurile üha suuremat tähelepanu pöörata. Ühtpidi on programmil meelelahutuslik külg, kuid lisaks saab läbi selle ka arvamust avaldada. Olgu selleks väljenduseks siis kunst, muusika, teater, tants. Seetõttu ootame kultuuriprogrammi kokkupanemiseks ideid ka loovinimestelt, kes sooviksid oma teose kaudu midagi öelda.“

Ideedele kriteeriumeid seatud pole. „Ma ütleks, et saatke meile oma kõige pöörasemad ideed. Muidugi oluline on see, et seda oleks võimalik päriselt ära teha,“ lisas Peterson.