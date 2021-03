Kas vaktsineerimisest keeldumine võib kaasa tuua vallandamise?

Järva Teataja poole pöördus lugeja, kellele jäi riigi infokanalitest loetu segaseks. Andmekaitse inspektsioon rõhutab, et vaktsineerimine on igaühe vaba valik, samal ajal kui tööinsepktsioon on öelnud, et vaktsineerimisest keeldumine võib teatud juhtudel kaasa tuua vallandamise.