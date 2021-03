Paesüld sõnas, et koroonasse haigestumine on nagu loterii: mõni põeb sümptomiteta ja kergelt, mõni saab ränga katsumuse osaliseks ja mõni koguni sureb. «Ja me ei tea, millise pileti keegi meist tõmbab,» lisas ta.

61aastane Paesüld arvas, et on oma ea kohta küllalt hea tervise juures ja kui haigestubki, siis ehk kergemalt. «Aga nii ei läinud. Miks? Ma ei tea. Võib-olla oli asi selles, et juba enne haigestumist tundsin bronhides mingit vilinat ja käisin kopsuarsti juures asja uurimas. Võib-olla andis tõuke see, et enda teadmata nakatunud olles tegin puudeladumise hoogtööpäevaku, kus külmetasin tõsiselt. Võib-olla oli immuunsüsteem lihtsalt vaimselt ja füüsiliselt pingelisest tööst nõrk,» arutles ta.