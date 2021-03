Sellenädalased Paide reovee proovid ebaõnnestusid

Reoveeuuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on tulemustest näha, et viiruse levik on ühtlaselt suur üle Eesti. „Kui varasematel nädalatel on nakatunute suurem hulk jäänud ennekõike Põhja-Eestisse, siis selle nädala tulemustest on näha, et viirus on levinud lõuna poole, mistõttu tuleb ka seal olukorra halvenemiseks valmis olla,“ selgitas Tenson.