Paide esindus Eesti koondises kasvas nelja meheni

Kui varasemlt oli teada, et märtsi lõpus peetavatel A-koondise mängudel liituvad Paide linnameeskonnast rahvuskoondisega ründaja Henri Anier ja keskpoolkaitsja Sergei Mošnikov, siis äsja teatas linnameeskond sotsiaalmeedia vahendusel, et kutse koondisesse teenisid ka värvavavaht Mihkel Aksalu ja äärekaitsja Hindrek Ojamaa.

Ka Paide linnameeskonna spordidirektor Kert Gams kaldus arvama, et neli Paide mängijat on esmakordne saavutus, kuigi lisas, et lõpliku valiku eelses koondisekandidaatide nimekirjas on Paide jalgpallureid olnud rohkelt ka varem.