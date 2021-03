Keskööks lumesaju võimalus taandub

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Ida-Eestis on enne keskööd pilvine ja üksikutes kohtades võib olla lumehooge, pärast keskööd on sajuta ning järk-järgult selgineb. Temperatuur nii õhus kui teepinnal langeb alla 0°C.